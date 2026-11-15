Cosciens Biopharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,83 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,350 CAD erwirtschaftet worden.

Cosciens Biopharma hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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