Cosciens Biopharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Cosciens Biopharma hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,83 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,350 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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