Cosel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Cosel hat am 19.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 76,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,940 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 7,70 Milliarden JPY gegenüber 5,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Cosel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 82,810 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,840 JPY je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,42 Prozent auf 25,05 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 27,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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