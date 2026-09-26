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Costco Wholesale stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Costco Wholesale hat am 24.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 9,46 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,05 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 134,21 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,22 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 28,78 CAD, nach 25,41 CAD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,42 Prozent auf 420,32 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 384,13 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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