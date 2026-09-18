COTA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

18.09.26 06:35 Uhr

COTA stellte am 17.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,28 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,150 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,66 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net