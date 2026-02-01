Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX schwächer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ether & Co. sinken -- Bayer, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
ServiceNow-CEO plant Aktienkauf für Ende Februar und stoppt geplante Verkäufe. Tesla: Geplanter Industriepark entfacht neuen Wald-Streit. Infineon will Aktien in Millionenhöhe zurückkaufen. HELLA: Marktumfeld bleibt für herausfordernd. Enel: Milliarden-Investitionen für mehr Rendite. Strategy: Tipps vom Gründer - So übersteht man einen Bitcoin-Bärenmarkt.
