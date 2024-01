Covestro Aktie News: Covestro verliert am Vormittag

Covestro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 52,68 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:05 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 52,68 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 52,60 EUR ein. Bei 52,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 290.240 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 3,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR. Abschläge von 33,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00 EUR an.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,608 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Was Analysten von der Covestro-Aktie erwarten

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Freitagmittag

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt am Freitagmittag zu