Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 48,14 EUR ab.

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,9 Prozent auf 48,14 EUR nach. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,11 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 350.846 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 27.10.2023 vor. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

2023 dürfte Covestro einen Verlust von -0,648 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

