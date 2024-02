Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagvormittag billiger

Kurs der Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 48,90 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 48,90 EUR. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 48,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.700 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,22 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 27.02.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,648 EUR je Covestro-Aktie.

