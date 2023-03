Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:06 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 41,76 EUR. Bei 42,06 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,83 EUR. Zuletzt wechselten 192.898 Covestro-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2022 auf bis zu 50,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 16,78 Prozent Luft nach oben. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,10 EUR.

Covestro gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.618,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.302,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 25.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,06 EUR je Aktie belaufen.

