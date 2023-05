Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit sattem Kursplus

Aktien in diesem Artikel Covestro 39,76 EUR

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,4 Prozent auf 39,79 EUR. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 40,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.522.969 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2022 markierte das Papier bei 44,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 11,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 45,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 28.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.338,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,795 EUR je Aktie aus.

