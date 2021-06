Covestro-Aktie aktuell: Covestro präsentiert sich stärker

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 58,32 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.575 Punkten notiert. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,54 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,60 EUR. Bisher wurden heute 494.714 Covestro-Aktien gehandelt.

Bei 63,24 EUR erreichte der Titel am 03.03.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,63 EUR. Dieser Wert wurde am 16.06.2020 erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,67 EUR an. Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2022 5,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Covestro bietet über 2.000 Werkstoffe und Lösungen; dazu gehören beispielsweise der Hochleistungskunststoff Polycarbonat sowie verschiedene Klebstoffe, Lacke oder Bindemittel. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika. Covestro entstand aus der Abspaltung des Geschäftsbereichs Bayer MaterialScience von der Bayer AG.

