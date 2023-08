Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag schwächer

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 48,48 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 48,48 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 47,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 104.845 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 4,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 27,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,33 EUR für die Covestro-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 28.04.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR gegenüber 2,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,07 Prozent zurück. Hier wurden 3.743,00 EUR gegenüber 4.683,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,930 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

