Covestro Aktie News: Covestro am Mittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 49,21 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 49,21 EUR nach oben. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,38 EUR zu. Bei 49,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.198 Covestro-Aktien.

Am 18.07.2023 markierte das Papier bei 50,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 77,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 01.08.2023 vor. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.720,00 EUR im Vergleich zu 4.703,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,287 EUR im Jahr 2023 aus.

