Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 49,11 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 49,11 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,38 EUR an. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 49,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.437 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,72 EUR) erklomm das Papier am 18.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 3,28 Prozent wieder erreichen. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 52,11 EUR angegeben.

Am 01.08.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 1,04 EUR vermeldet. Der Umsatz lag bei 3.720,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.703,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 0,287 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Covestro-Investment abgeworfen

Covestro-Aktie in Rot: Covestro-Großaktionäre fordern offenbar Gespräche mit ADNOC

SPD macht Druck für 'Transformationsstrompreis': Fünf Cent für fünf Jahre