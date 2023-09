Covestro Aktie News: Covestro legt am Freitagvormittag zu

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Covestro. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 49,28 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 49,28 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,28 EUR zu. Bei 49,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 3.255 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 2,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 43,81 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 01.08.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

