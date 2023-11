Covestro Aktie News: Covestro am Mittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 48,34 EUR zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 48,34 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,50 EUR an. Mit einem Wert von 48,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 105.005 Aktien.

Bei einem Wert von 54,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Bei 32,65 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,00 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,437 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

