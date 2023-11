Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Blick auf Covestro-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 47,98 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 15:45 Uhr 0,6 Prozent. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,50 EUR aus. Bei 48,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 189.198 Covestro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 54,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,71 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 32,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,95 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,00 EUR je Covestro-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Am 27.02.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,437 EUR je Covestro-Aktie.

