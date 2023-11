Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 48,07 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 48,07 EUR zu. Bei 48,50 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.095 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 54,08 EUR markierte der Titel am 11.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 32,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 32,08 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,00 EUR.

Am 27.10.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,437 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

