Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Dienstagmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 52,94 EUR zu.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 52,94 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 53,28 EUR zu. Bei 52,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 81.618 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,32 Prozent. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 33,68 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 27.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.618,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.568,00 EUR.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,608 EUR ausweisen wird.

