Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 52,88 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 52,88 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 52,98 EUR. Bei 52,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.339 Covestro-Aktien.

Bei 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 3,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 50,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 27.10.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.618,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,608 EUR je Aktie ausweisen dürften.

