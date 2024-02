Covestro Aktie News: Covestro verzeichnet am Mittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 47,50 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 47,50 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 47,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.878 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 13,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,11 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,22 EUR an.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR im Vergleich zu 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

2023 dürfte Covestro einen Verlust von -0,648 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

