Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 46,89 EUR ab.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 46,89 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 44,57 EUR. Bei 47,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.161.165 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Gewinne von 16,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2023 auf bis zu 35,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 25,12 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,22 EUR aus.

Am 27.10.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.568,00 EUR – eine Minderung von 22,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.618,00 EUR eingefahren.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Covestro-Aktie.

