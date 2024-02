Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 47,87 EUR.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 47,87 EUR. Bei 48,11 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,99 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 18.801 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Bei 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 36,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,22 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

2023 dürfte Covestro einen Verlust von -0,648 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

