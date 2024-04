Covestro Aktie News: Covestro gibt am Dienstagnachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 50,60 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 50,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 50,30 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 374.583 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.04.2023 bei 35,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 29,35 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,341 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,50 EUR an.

Am 27.10.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro -4,67 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.964,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 06.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,785 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covestro von vor einem Jahr eingebracht

Die Expertenmeinungen zur Covestro-Aktie im März 2024

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus