Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 46,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,8 Prozent auf 46,62 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 46,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 227.076 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 17,33 Prozent Luft nach oben. Bei 35,86 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 30,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,342 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 53,63 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 23.02.2024. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,61 Prozent auf 3,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2024 0,912 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Analyse: Barclays Capital stuft Covestro-Aktie mit Overweight ein

Covestro-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

Covestro-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight