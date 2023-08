Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 47,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 47,75 EUR. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 47,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.541 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2023 bei 50,72 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 5,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 72,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 49,44 EUR.

Am 01.08.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem Umsatz von 3.743,00 EUR, gegenüber 4.703,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,41 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 27.10.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2023 0,898 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie dreht ins Plus: Trotz Ergebnisrückgang erreicht Covestro seine Gewinnziele

Ausblick: Covestro gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Covestro-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats