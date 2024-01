Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Covestro-Kurs

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Covestro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 52,20 EUR ab.

Die Covestro-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 52,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 51,96 EUR. Bei 52,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 180.389 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 4,79 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2023 Kursverluste bis auf 35,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 48,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,00 EUR.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.618,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,608 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

