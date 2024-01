Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 52,26 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 52,26 EUR ab. Die Covestro-Aktie sank bis auf 52,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.831 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 4,46 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2023 auf bis zu 35,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 32,82 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,00 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,608 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Was Analysten von der Covestro-Aktie erwarten

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Freitagmittag

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt am Freitagmittag zu