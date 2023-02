Covestro Aktie News: Covestro verteidigt Stellung am Mittag

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 43,71 EUR. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 44,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 43,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 239.216 Covestro-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,38 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 21,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 27,69 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 57,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,30 EUR an.

Covestro veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Covestro mit 2,44 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.302,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.618,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Covestro am 02.03.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 20.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Analysten sehen für Covestro-Aktie Luft nach oben

Covestro-Aktie springt an: Abschreibungen führen 2022 überraschend zu Verlust - Dividende wackelt

Dezember 2022: Analysten sehen Potenzial bei Covestro-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro