Covestro Aktie News: Covestro am Freitagvormittag gesucht

Um 09:07 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 40,00 EUR nach oben. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 119.397 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 27,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 44,46 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,10 EUR.

Covestro ließ sich am 02.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.964,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 25.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,728 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

