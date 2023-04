Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Montagmittag südwärts

Um 11:48 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 37,65 EUR ab. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,60 EUR nach. Bei 38,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 172.709 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,77 EUR) erklomm das Papier am 22.04.2022. Mit einem Zuwachs von 19,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR ab. Mit Abgaben von 35,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,65 EUR an.

Covestro ließ sich am 02.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -4,67 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,58 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,62 Prozent auf 3.964,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.338,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Covestro am 28.04.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,852 EUR je Aktie aus.

