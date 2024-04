Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 50,32 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 50,32 EUR ab. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,28 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,46 EUR. Bisher wurden heute 10.845 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 8,70 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.04.2023 bei 35,75 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 40,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,341 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,50 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,67 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.964,00 EUR in den Büchern gestanden.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Am 06.05.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,785 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

