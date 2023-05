Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Covestro 38,49 EUR

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 38,74 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,09 EUR an. Bei 38,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 251.893 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 44,76 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,45 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 39,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 45,65 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 28.04.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,58 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR im Vergleich zu 4.338,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Covestro-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,943 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro