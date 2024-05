Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Nachmittag ins Plus

Blick auf Covestro-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 47,57 EUR zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 47,57 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,75 EUR an. Bei 47,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 182.748 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 13,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 24,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,327 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,13 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Covestro-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,891 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold für Covestro-Aktie

Covestro-Analyse: Barclays Capital stuft Covestro-Aktie mit Overweight ein

Covestro-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April