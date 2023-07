Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Mittag gestärkt

Covestro im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 47,97 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 47,97 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 48,36 EUR. Bei 47,77 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 188.178 Aktien.

Am 27.06.2023 markierte das Papier bei 50,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Bei einem Wert von 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 42,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 46,05 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 28.04.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.743,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.683,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Covestro.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2023 0,960 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie: Was Analysten von Covestro erwarten

Hot Stocks heute: Notenbanken agieren - Einschätzung zu Covestro

Jefferies-Analyst: Womöglich zu hohe Markterwartungen an Covestro, Evonik, Yara und OCI