Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Covestro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 47,53 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 47,53 EUR. Bei 47,39 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,77 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 366.467 Covestro-Aktien.

Am 27.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 5,41 Prozent zulegen. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,05 EUR.

Covestro gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR gegenüber 2,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 3.743,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.683,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,960 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie: Was Analysten von Covestro erwarten

Hot Stocks heute: Notenbanken agieren - Einschätzung zu Covestro

Jefferies-Analyst: Womöglich zu hohe Markterwartungen an Covestro, Evonik, Yara und OCI