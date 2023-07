Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 47,53 EUR.

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 47,53 EUR abwärts. Bei 47,53 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,77 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.752 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 50,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 27,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 41,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,05 EUR.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,07 Prozent auf 3.743,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 4.683,00 EUR umgesetzt.

Die Covestro-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,960 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

