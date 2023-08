Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 47,16 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 47,16 EUR. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,95 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.934 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2023 markierte das Papier bei 50,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 7,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Mit Abgaben von 41,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 01.08.2023. Der Umsatz wurde auf 3.743,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.703,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Covestro dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,804 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

