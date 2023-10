Covestro Aktie News: Covestro verteidigt am Mittag Tendenz

Blick auf Covestro-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 50,78 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 50,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 51,08 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 50,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,50 EUR. Zuletzt wechselten 76.321 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 54,08 EUR markierte der Titel am 11.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 6,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,79 EUR am 04.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 43,30 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,44 EUR.

Am 01.08.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,90 Prozent auf 3.720,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,081 EUR im Jahr 2023 aus.

