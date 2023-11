Covestro Aktie News: Covestro am Freitagmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 47,97 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 47,97 EUR zu. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,03 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,68 EUR. Bisher wurden heute 65.921 Covestro-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,08 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,94 Prozent.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 27.10.2023 vor. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 3.568,00 EUR, gegenüber 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,74 Prozent präsentiert.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Covestro.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,543 EUR je Aktie aus.

