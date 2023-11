Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag im Plus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 47,54 EUR.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 47,54 EUR. Bei 48,26 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 254.885 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,65 EUR am 03.11.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 45,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,00 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Covestro die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,543 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Mittag nach

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittwochmittag steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit positivem Vorzeichen