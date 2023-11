Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Covestro zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 47,62 EUR zu.

Um 09:04 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 47,62 EUR. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 47,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.178 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 54,08 EUR markierte der Titel am 11.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 11,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 32,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,00 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,74 Prozent zurück. Hier wurden 3.568,00 EUR gegenüber 4.618,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,543 EUR ausweisen wird.

