Covestro Aktie News: Covestro legt am Donnerstagmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 52,26 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 11:47 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 52,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 52,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 63.370 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 4,67 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,11 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 32,82 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,00 EUR.

Am 27.10.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,608 EUR je Aktie ausweisen dürften.

