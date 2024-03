Covestro Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Covestro

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 49,43 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 49,43 EUR ab. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 49,36 EUR. Bei 50,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 149.731 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2023). 10,66 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,482 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,50 EUR aus.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,67 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.964,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Covestro am 30.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,08 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Freitagmittag mit Kursplus

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag freundlich

Investment-Note für Covestro-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG