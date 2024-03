Covestro Aktie News: Covestro am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 49,21 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 49,21 EUR ab. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 49,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 279.791 Stück.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,482 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,50 EUR.

Am 27.10.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,67 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.568,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3.964,00 EUR umsetzen können.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Covestro-Aktie.

