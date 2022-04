Covestro Aktie News: Anleger greifen bei Covestro am Montagnachmittag zu

Um 16:22 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 46,17 EUR nach oben. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,29 EUR an. Mit einem Wert von 46,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 525.499 Stück.

Am 01.10.2021 markierte das Papier bei 60,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 30,47 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 39,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 65,27 EUR.

Covestro ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3,01 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,34 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Am 03.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2022-Bilanz am 26.10.2022.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 6,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

