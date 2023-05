Covestro Aktie News: Covestro wird am Nachmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Covestro 37,96 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 38,07 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,94 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 38,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 409.221 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2022 auf bis zu 44,76 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 27,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,49 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 45,65 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 28.04.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.743,00 EUR – das entspricht einem Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.683,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 0,949 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

