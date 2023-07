Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 47,80 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 47,80 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 47,21 EUR. Bei 47,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 191.972 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.06.2023 erreicht. Gewinne von 4,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 72,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 46,05 EUR angegeben.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,07 Prozent auf 3.743,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.683,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2023 0,905 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

