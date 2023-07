Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,7 Prozent auf 46,17 EUR ab.

Die Covestro-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 46,17 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 43,98 EUR. Bei 47,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.348.819 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 27.06.2023 markierte das Papier bei 50,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,51 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,69 EUR am 30.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,05 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 28.04.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 3.743,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.683,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Covestro dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2023 0,905 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

