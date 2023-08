Covestro Aktie News: Covestro fällt am Freitagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 47,41 EUR nach.

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 47,41 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 47,10 EUR. Bei 47,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 13.585 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.07.2023 erreicht. 6,98 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,00 EUR an.

Covestro ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,90 Prozent auf 3.720,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.703,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.10.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,737 EUR im Jahr 2023 aus.

